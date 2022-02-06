Олимпиада
Пекин-2022
Лыжные гонки
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Лыжные гонки

Сегодня, 14:00

«Пусть посвящает победы себе. Он — моя гордость!» Отец Большунова — о золоте сына в скиатлоне

Отец лыжника Большунова похвалил сына за золото в скиатлоне Олимпиады в Пекине
Микеле Антонов
Александр Большунов.
Фото Reuters

Александр Большунов, отец российского лыжника Александра Большунова, в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу сына в мужском скиатлоне на Олимпийских играх-2022 в Пекине (Китай).

«Это его путь. Он добился той ступени, к которой стремился всю свою жизнь. Эту победу нельзя оценить. В нее было вложено столько пота, труда. Очень рад за него! Это очень здорово! Он моя гордость. Саша посвятил мне победу? Зачем мне посвящать. Пусть лучше посвящает все победы себе. Это его труд, здоровье. Самое главное, что это его победа! Все должно быть его. Я всегда живу сам. Научил его действовать по факту: что сегодня принесет день, гонка, то и будет. А скакать не надо. Русский медведь Большунов? Почему бы и нет. Защищает честь страны. Это с ним и ассоциируется. Хорошее прозвище! Есть лосенок, есть медведь, это нормально», — сказал Большунов «СЭ».

Золотая медаль 25-летнего Большунова в скиатлоне 6 февраля стала первой для сборной России на Играх в Китае. Его соотечественник Денис Спицов финишировал вторым. Благодаря этому сборная России поднялась на второе место в медальном зачете Олимпиады, на счету команды 1 золотая, 2 серебряных и 1 бронзовая медаль.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
1
0
Читайте также
Красивая победа для красивой жены. Как выглядит супруга олимпийского чемпиона Большунова
Бил финна палкой, рвал майку и убегал от врачей, чтобы поехать на Олимпиаду: кто такой Александр Большунов, выигравший для России первое золото Пекина-2022
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
«Переполняет гордость». Навка — о медалях российских лыжников на Олимпиаде в Пекине
Олимпиада 2022: Большунов взял первое золото Пекина! У Спицова — серебро! Россия обошла США в команднике фигуристов. Онлайн-трансляция
Олимпиада-2022: сможет Непряева составить конкуренцию шведкам в спринте? У нее уже есть серебро пекинских Игр
В Госдуме назвали оскорбительным вопрос американского журналиста Большунову о допинге
Олимпиада 2022: расписание соревнований и трансляций 6 февраля
«Стыдно за них». Навка высказалась о поведении украинских спортсменов во время командных соревнований
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Милонов: «Американцы не могут спокойно смотреть, как наши спортсмены побеждают!»

Норвежский лыжник Крюгер сдал отрицательный тест на коронавирус
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости