Александр Большунов, отец российского лыжника Александра Большунова, в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу сына в мужском скиатлоне на Олимпийских играх-2022 в Пекине (Китай).

«Это его путь. Он добился той ступени, к которой стремился всю свою жизнь. Эту победу нельзя оценить. В нее было вложено столько пота, труда. Очень рад за него! Это очень здорово! Он моя гордость. Саша посвятил мне победу? Зачем мне посвящать. Пусть лучше посвящает все победы себе. Это его труд, здоровье. Самое главное, что это его победа! Все должно быть его. Я всегда живу сам. Научил его действовать по факту: что сегодня принесет день, гонка, то и будет. А скакать не надо. Русский медведь Большунов? Почему бы и нет. Защищает честь страны. Это с ним и ассоциируется. Хорошее прозвище! Есть лосенок, есть медведь, это нормально», — сказал Большунов «СЭ».

Золотая медаль 25-летнего Большунова в скиатлоне 6 февраля стала первой для сборной России на Играх в Китае. Его соотечественник Денис Спицов финишировал вторым. Благодаря этому сборная России поднялась на второе место в медальном зачете Олимпиады, на счету команды 1 золотая, 2 серебряных и 1 бронзовая медаль.