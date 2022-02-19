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«Наших ребят никогда ничего не останавливает!» Дементьев — о решении Клебо бежать сокращенную дистанцию

Евгений Дементьев отреагировал на сокращение дистанции мужского масс-старта в лыжных гонках с 50 до 30 километров
Мария Куцубеева
Корреспондент

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Евгений Дементьев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение организаторов сократить дистанцию мужского марафона в лыжных гонках до 30 километров.

«Очень плохо, что 50 километров не состоятся. А насколько было правильно сокращать дистанцию, я сказать не могу. Мы не знаем, что будет завтра, поэтому говорить о переносе очень сложно. У Олимпиады есть график. Люди, которые сейчас там, объективно смотрят. Конечно, очень бы хотелось посмотреть на 50 километров, потому что это совершенно другая гонка, расклады. Клебо решил бежать сокращенный вариант? Не знаю, чем он руководствовался. Они уже не выходили в мороз в Куусамо. Могу только сказать, что наших ребят никогда ничего не останавливает!» — сказал Дементьев «СЭ».

Ранее, 19 февраля, из-за непогоды лыжный марафон среди мужчин был перенесен с 09.00 на 10.00, а также сокращен с 50 на 30 километров.

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Олимпиада
Евгений Дементьев
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