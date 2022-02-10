Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал выступление россиянки Натальи Непряевой в индивидуальной гонке на 10 км классическим стилем на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Очень обидно! Мы все в шоке... Наталья столько отыграла на финише, но не хватило совсем немного. У Непряевой прекрасная форма, да и впереди много гонок. Норвежки не так сильны, шведки тоже не очень хорошо пробежали. Фавориты: мы, финны, норвежки.

И не надо расстраиваться. Все мы посылаем Непряевой лучики добра, Наталья — умница. Впереди интересная борьба", — сказал Легков «СЭ».

10 февраля норвежка Тереза Йохауг выиграла золото в гонке, преодолев дистанцию за 28 минут и 6,3 секунды. Второе место заняла финская спортсменка Кертту Нисканен, уступившая Йохауг 0,4 секунды, третьей стала еще одна финка, Криста Пармакоски, проигравшая 31,5 секунды.

Россиянка Наталья Непряева финишировала на четвертом месте. Она проиграла победившей в гонке Йохауг 31,6 секунды и уступила бронзовому призеру Пармакоски 0,1 секунды.