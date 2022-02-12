Женская лыжная эстафета Олимпиады-2022: расклады по этапам

Сегодня, 12 февраля, в 10:30 по московскому времени на Олимпийских играх-2022 в Пекине стартует женская лыжная эстафета.

Напоминаем, что она состоит из четырех этапов, которые представители каждой команды проходят поочередно, сменяя друг друга. У женщин протяженность одного этапа составляет 5 км. Команды уходят на трассу в формате масс-старта, то есть все одновременно.

Первые два этапа преодолеваются классическим стилем, заключительные два этапа — свободным. Передача эстафеты происходит только по окончании этапа в специальном коридоре. Представляем заявки всех команд и расклады по этапам.

1. Норвегия (Тириль Венг, Тереза Йохауг, Хелена Мари Фессесхольм, Рагнхильд Хага)

2. Россия (Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Вероника Степанова)

3. Финляндия (Анне Кюлленен, Йоханна Матинтало, Кертту Нисканен, Криста Пармакоски)

4. США (Хейли Свирбал, Рози Бреннан, Нови Маккейб, Джесси Диггинс)

5. Германия (Катерина Зауэрбрей, Катарина Хенниг, Виктория Карл, Софи Крель)

6. Швеция (Майя Дальквист, Эбба Андерссон, Фрида Карлссон, Йонна Сундлинг)

7. Швейцария (Лорин ван дер Граафф, Надин Фендрих, Надя Келин, Алина Майер)

8. Чехия (Тереза Беранова, Петра Новакова, Катерина Янатова, Петра Хинчикова)

9. Канада (Кэтерин Стюарт-Джонс, Дариа Битти, Сендрин Браун, Оливия Буффар-Несбитт)

10. Япония (Масако Исида, Масаэ Тцучия, Чика Кобаяси, Мики Кодама)

11. Казахстан (Ксения Шагалина, Ангелина Шурыга, Надежда Степашкина, Ирина Быкова)

12. Польша (Изабела Марцич, Моника Скиндер, Вероника Калета, Каролина Кукушка)

13. Украина (Виктория Олех, Валентина Каминская, Марина Анцибор, Дарья Рублева)

14. Эстония (Кайди Каасику, Мариэль Мерли Пуллес, Кейди Каасику, Авели Уусталу)

15. Латвия (Патрисия Эйдука, Кития Аузина, Эстере Вольфа, Саманта Крампе)

16. Китай (Чи Чуньсюэ, Ли Синь, Цзялинь Баяни, Ма Цинхуа)

17. Франция (Лена Кинтен, Дельфин Клодель, Флора Дольчи, Мелисса Галь)

18. Италия (Анна Комарелла, Катерина Ганц, Мартина ди Чента, Люсия Скардони)