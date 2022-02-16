Олимпиада-2022, женский командный спринт: где смотреть и во сколько начало трансляции
Непряева и Ступак выступят в командном спринте по лыжам на Олимпиаде-2022
В среду, 16 февраля, на Олимпийских играх-2022 в Пекине состоится женский командный спринт. Начало полуфиналов — в 10.15 по московскому времени.
Финал командного спринта у женщин стартует в 12.15 (мск).
Состав сборной России: Наталья Непряева, Юлия Ступак.
Календарь всех гонок в лыжных соревнованиях на Олимпиаде-2022 — по этой ссылке.
Медальный зачет Олимпиады в соревнованиях по лыжам — здесь.
Следить за ходом гонки можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на Первом канале.
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