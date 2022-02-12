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Сегодня, 07:35

Олимпиада-2022, женская эстафета: где смотреть и во сколько начало трансляции

Непряева, Сорина, Ступак и Степанова побегут женскую эстафету по лыжным гонкам на Олимпиаде
Сергей Ревенко
Корреспондент
Юлия Ступак.
Фото Global Look Press

В субботу, 12 февраля, на Олимпийских играх-2022 в Пекине состоится женская эстафета 4 по 15 км. Начало гонки — в 10.30 по московскому времени.

Состав сборной России: Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Вероника Степанова.

Календарь всех гонок в лыжных соревнованиях на Олимпиаде-2022 — по этой ссылке.

Следить за ходом гонки можно на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Россия 1».

Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
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