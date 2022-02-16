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Сегодня, 07:45

Олимпиада-2022, мужской командный спринт: где смотреть и во сколько начало трансляции

Большунов и Терентьев выступят в командном спринте на Олимпиаде в Пекине
Сергей Ревенко
Корреспондент
Александр Большунов.
Фото Global Look Press

В среду, 16 февраля, на Олимпийских играх-2022 в Пекине состоится мужской командный спринт. Начало полуфиналов — в 11.15 по московскому времени.

Финал командного спринта у мужчин стартует в 12.45 (мск).

Состав сборной России: Александр Большунов, Александр Терентьев.

Календарь всех гонок в лыжных соревнованиях на Олимпиаде-2022 — по этой ссылке.

Медальный зачет Олимпиады в соревнованиях по лыжам — здесь.

Следить за ходом гонки можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на Первом канале.

Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
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Олимпиада-2022, женский командный спринт: где смотреть и во сколько начало трансляции
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