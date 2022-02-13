Олимпиада-2022, мужская эстафета: где смотреть и во сколько начало трансляции

Большунов, Устюгов, Спицов и Червоткин выступят за Россию в мужской эстафете по лыжным гонкам на Олимпиаде

В воскресенье, 13 февраля, на Олимпийских играх-2022 в Пекине состоится мужская эстафета 4 по 10 км. Начало гонки — в 10.00 по московскому времени.

Состав сборной России: Александр Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов, Сергей Устюгов.

Календарь всех гонок в лыжных соревнованиях на Олимпиаде-2022 — по этой ссылке.

Медальный зачем Олимпиады в соревнованиях по лыжным гонкам — здесь.

Следить за ходом гонки можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на Первом канале.