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Сегодня, 06:00

Олимпиада-2022, мужская эстафета: где смотреть и во сколько начало трансляции

Большунов, Устюгов, Спицов и Червоткин выступят за Россию в мужской эстафете по лыжным гонкам на Олимпиаде
Сергей Ревенко
Корреспондент
Александр Большунов.
Фото Global Look Press

В воскресенье, 13 февраля, на Олимпийских играх-2022 в Пекине состоится мужская эстафета 4 по 10 км. Начало гонки — в 10.00 по московскому времени.

Состав сборной России: Александр Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов, Сергей Устюгов.

Календарь всех гонок в лыжных соревнованиях на Олимпиаде-2022 — по этой ссылке.

Медальный зачем Олимпиады в соревнованиях по лыжным гонкам — здесь.

Следить за ходом гонки можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на Первом канале.

Олимпиада-2022: 13&nbsp;февраля. Олимпиада 2022: эстафета лыжников и гонки преследования в биатлоне. Онлайн-трансляция 13 февраля

Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
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