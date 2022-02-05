Серебряный финиш Непряевой в скиатлоне на Олимпиаде-2022 в Пекине. Фото
Россиянка Непряева опередила австрийку Штадлобер на половину лыжи на финише скиатлона на Олимпиаде
Лыжница Наталья Непряева стала второй в скиатлоне на Олимпийских играх 2022 в Пекине.
Эта первая медаль России в этом виде олимпийской программы с 2006 года.
На финиш Непряева опередила австрийку Терезу Штадлобер на 0,3 секунды.
Медаль Непряевой стала первой для России на Олимпиаде-2022.
Победу одержала норвежка Тереза Йохауг, которая опередила Непряеву на 30 секунд.
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