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Сегодня, 12:48

Серебряный финиш Непряевой в скиатлоне на Олимпиаде-2022 в Пекине. Фото

Россиянка Непряева опередила австрийку Штадлобер на половину лыжи на финише скиатлона на Олимпиаде
Наталья Непряева (слева) опережает Терезу Штадлобер на финише скиатлона.
Фото Getty Images

Лыжница Наталья Непряева стала второй в скиатлоне на Олимпийских играх 2022 в Пекине.

Эта первая медаль России в этом виде олимпийской программы с 2006 года.

На финиш Непряева опередила австрийку Терезу Штадлобер на 0,3 секунды.

Медаль Непряевой стала первой для России на Олимпиаде-2022.

Победу одержала норвежка Тереза Йохауг, которая опередила Непряеву на 30 секунд.

Олимпиада
Наталья Непряева
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