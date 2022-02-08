Женский спринт по лыжным гонкам на Олимпиаде-2022: время начала и где смотреть прямую трансляцию
На Олимпиаде в Пекине 8 февраля разыграют медали в женском спринте по лыжным гонкам
Во вторник, 8 февраля, на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине (Китай) пройдет женский индивидуальный спринт по лыжным гонкам. В 11.00 по московскому времени начнется квалификация, а с 13.30 — финалы.
«СЭ» проведет на своем сайте онлайн-трансляцию спринта. Видеотрансляция будет доступна в прямом эфире на Первом канале с 13.15.
В составе сборной России выступят Наталья Непряева, Христина Мацокина, Юлия Ступак и Вероника Степанова.
Зимняя Олимпиада-2022 в Пекине стартовала 4 февраля и завершится 20 февраля.
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