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«Терентьев — красавчик!» Завьялова — о выступлении российских лыжников в спринте Олимпиады

Завьялова оценила выступление российских лыжников в спринте на Олимпиаде
Карен Саркисян
Корреспондент

Двукратная чемпионка мира по лыжным гонкам Ольга Завьялова прокомментировала выступление российских лыжников в спринте на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Спринт — это такая дистанция, где приходится нервничать, — приводит слова Завьяловой «Чемпионат». — Терентьев — красавчик! Если бы повреждений не было, пораньше приехал, акклиматизировался, получше бы пробежал. Жалко, конечно, Устюгова. Удивил Мальцев».

По ее мнению, если бы Артему Мальцеву хватило немного мудрости, он бы вошел в тройку.

«Немного мудрости Мальцеву, вошел бы в тройку. Представляете, целый круг лидировать, потом потихоньку сдуваться, попасть лаки-лузером. Понятно, что не смог полностью круг отработать. Если до этого держал все под контролем, все смог бы. Но это спринт, ничего не поделаешь. Ну и нельзя вычеркивать Клебо, который был одним из претендентов на золото«, — сказала она.

Золотую медаль в спринте завоевал норвежец Йоханнес Клебо. Александр Терентьев выиграл бронзу. Мальцев занял пятое место.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Источник: https://www.championat.com/olympicwinter/news-4602813-olga-zavyalova-nemnogo-mudrosti-malcevu-voshyol-by-v-trojku-terentev-krasavchik.html
Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Терентьев
Артем Мальцев
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