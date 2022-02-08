Двукратная чемпионка мира по лыжным гонкам Ольга Завьялова прокомментировала выступление российских лыжников в спринте на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Спринт — это такая дистанция, где приходится нервничать, — приводит слова Завьяловой «Чемпионат». — Терентьев — красавчик! Если бы повреждений не было, пораньше приехал, акклиматизировался, получше бы пробежал. Жалко, конечно, Устюгова. Удивил Мальцев».

По ее мнению, если бы Артему Мальцеву хватило немного мудрости, он бы вошел в тройку.

«Немного мудрости Мальцеву, вошел бы в тройку. Представляете, целый круг лидировать, потом потихоньку сдуваться, попасть лаки-лузером. Понятно, что не смог полностью круг отработать. Если до этого держал все под контролем, все смог бы. Но это спринт, ничего не поделаешь. Ну и нельзя вычеркивать Клебо, который был одним из претендентов на золото«, — сказала она.

Золотую медаль в спринте завоевал норвежец Йоханнес Клебо. Александр Терентьев выиграл бронзу. Мальцев занял пятое место.