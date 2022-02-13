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Сегодня, 13:45

Флаг ОКР, с которым финишировал лыжник Устюгов, отправили на биатлонный стадион на удачу

ОКР на удачу отправил на биатлонный стадион флаг, с которым финишировал Устюгов в эстафете
Владимир Иванов
Обозреватель
Сергей Устюгов.
Фото Reuters

ОКР на удачу отправил на биатлонный стадион флаг, с которым финишировал российский лыжник Сергей Устюгов в эстафете на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Сегодня, 13 февраля, мужская сборная России по лыжным гонкам выиграла эстафету на Олимпийских играх в Пекине.

В составе российской сборной помимо Устюгова выступили Алексей Червоткин, Александр Большунов и Денис Спицов.

Золото в эстафете стало для российских лыжников первым за 42 года. В предыдущий раз отечественные спортсмены выигрывали эстафетную гонку на Олимпиаде 1980 года в Лэйк-Плэсиде. Тогда в составе сборной СССР олимпийскими чемпионами стали Василий Рочев, Николай Бажуков, Евгений Беляев и Николай Зимятов.

Олимпиада-2022: Сергей Устюгов, Денис Спицов, Александр Большунов, Алексей Червоткин. Золото и финиш с флагом в лыжной эстафете! Гонки преследования в биатлоне. Онлайн-трансляция 13 февраля

Биатлон
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Сборная России по биатлону
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Денис Спицов
Сергей Устюгов
ОКР
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