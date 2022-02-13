Флаг ОКР, с которым финишировал лыжник Устюгов, отправили на биатлонный стадион на удачу

ОКР на удачу отправил на биатлонный стадион флаг, с которым финишировал Устюгов в эстафете

ОКР на удачу отправил на биатлонный стадион флаг, с которым финишировал российский лыжник Сергей Устюгов в эстафете на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине .

Сегодня, 13 февраля, м ужская сборная России по лыжным гонкам выиграла эстафету на Олимпийских играх в Пекине.

В составе российской сборной помимо Устюгова выступили Алексей Червоткин, Александр Большунов и Денис Спицов.

Золото в эстафете стало для российских лыжников первым за 42 года. В предыдущий раз отечественные спортсмены выигрывали эстафетную гонку на Олимпиаде 1980 года в Лэйк-Плэсиде. Тогда в составе сборной СССР олимпийскими чемпионами стали Василий Рочев, Николай Бажуков, Евгений Беляев и Николай Зимятов.