«Это было немного провокационно». Норвежский лыжник высказал претензии Большунову
Норвежский лыжник высказал претензии Большунову после финиша командного спринта на ОИ
Норвежский лыжник Эрик Вальнес высказал претензии россиянину Александру Большунову после финиша командного спринта на Олимпиаде 2022 года в Пекине.
«Он определенно намеревался пройти меня и ушел на внутреннюю траекторию. Он почти что проехался по моим лыжам. Это было немного провокационно», — приводит слова Вальнеса NRK.
Сегодня, 16 февраля, Йоханнес Клебо и Вальнес завоевал золото в командном спринте.
Для Клебо это уже пятая золотая медаль на Играх. Клебо завоевал золото в спринте, эстафете, командном спринте.
Новости