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Сегодня, 11:56

«Норвежский кошмар»: как оценили в Норвегии золотой скиатлон Большунова на Олимпиаде

«Норвежский кошмар»: как оценили в Норвегии золотой скиатлон Большунова на Олимпиаде.
Фото NRK

Норвежское издание NRK еще по ходу скиатлона на Олимпиаде в Пекине на своем сайте опубликовало заметку под названием «Норвежский кошмар».

Затем заголовок убрали.

Россиянин Александр Большунов с большим отрывом победил на Играх. Лидера норвежской сборной Йоханнеса Клебо, занявшего 28-е место, он обогнал почти на девять минут. Ближайшим норвежцем к подиуму стал Ханс Кристер Холунн, ставший четвертым и проигравший Большунов 2 минуты 42 секунды.

Второе место занял россиянин Денис Спицов. Замкнул тройку финский лыжник Иво Нисканен.

Поздравлять Большунова с победой тренеры стали поздравлять еще по ходу дистанции. Для сборной России это первая золотая медаль на Играх в Пекине.

Российская команда поднялась с восьмой на вторую строчку в общем зачете. На счету России 1 золотая, 2 серебряных и 1 бронзовая медаль.

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