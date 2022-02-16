Норвежская лыжница Венг сломала палку в финале командного спринта на Олимпиаде в Пекине

Норвежская лыжница Хейди Венг сломала палку в финале командного спринта на Олимпиаде в Пекине.

В середине гонки спортсменка лишилась палки и потеряла место в лидирующей группе.

После четвертого этапа командного спринта команда Норвегии, за которую выступают Венг и Майкен Фалла, занимает восьмое место с отставанием от лидирующей Швеции на 14,2 секунды.

Сборная России, за которую выступают Юлия Ступак и Наталья Непряева, после четырех этапов идет на четвертой строчке, проигрывая Швеции 3,2 секунды.