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Сегодня, 12:31

Норвежская лыжница Венг сломала палку в финале командного спринта на Олимпиаде в Пекине

Иван Торопцев
Корреспондент
Хейди Венг.
Фото Reuters

Норвежская лыжница Хейди Венг сломала палку в финале командного спринта на Олимпиаде в Пекине.

В середине гонки спортсменка лишилась палки и потеряла место в лидирующей группе.

После четвертого этапа командного спринта команда Норвегии, за которую выступают Венг и Майкен Фалла, занимает восьмое место с отставанием от лидирующей Швеции на 14,2 секунды.

Сборная России, за которую выступают Юлия Ступак и Наталья Непряева, после четырех этапов идет на четвертой строчке, проигрывая Швеции 3,2 секунды.

Олимпиада 2022: Юлия Ступак и&nbsp;Наталья Непряева. Олимпиада 2022: серебро биатлонисток в эстафете, командный спринт лыжников и хоккеисты в полуфинале. Онлайн-трансляция 16 февраля

Олимпиада
Сборная Норвегии по лыжным гонкам
Хейди Венг
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