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Сегодня, 10:40

Норвежская лыжница упала после столкновения с латышкой на первом этапе женской эстафеты на Олимпиаде в Пекине

Иван Торопцев
Корреспондент

Норвежская лыжница Тириль Венг упала на первом этапе женской эстафеты 4x5км на Олимпиаде в Пекине.

В середине этапа Венг столкнулась с Патрицией Эйдукой из Латвии, обе спортсменки упали и выпали из топ-5.

Лидером эстафеты является сборная России. На момент публикации новости сборная Норвегии идет на восьмом месте с отставанием от лидера в 25 секунд, Латвия занимает 10-ю строчку, уступая лидеру 29,3 секунды.

В составе сборной России выступят Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Виктория Степанова.

Олимпиада-2022: Наталья Непряева (справа) и&nbsp;Юлия Ступак. Олимпиада 2022: женская эстафета в лыжах, мужской спринт в биатлоне и другие события. Онлайн-трансляция 12 февраля

Олимпиада
Сборная Норвегии по лыжным гонкам
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