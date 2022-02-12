Норвежская лыжница упала после столкновения с латышкой на первом этапе женской эстафеты на Олимпиаде в Пекине

Норвежская лыжница Тириль Венг упала на первом этапе женской эстафеты 4x5км на Олимпиаде в Пекине.

В середине этапа Венг столкнулась с Патрицией Эйдукой из Латвии, обе спортсменки упали и выпали из топ-5.

Лидером эстафеты является сборная России. На момент публикации новости сборная Норвегии идет на восьмом месте с отставанием от лидера в 25 секунд, Латвия занимает 10-ю строчку, уступая лидеру 29,3 секунды.

В составе сборной России выступят Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Виктория Степанова.