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Сегодня, 14:26

«Нужно честно признать, что русские нас просто разбили». Сундбю — о результате мужского скиатлона на Олимпиаде

Двукратный олимпийский чемпион из Норвегии прокомментировал победу Большунова в скиатлоне на Олимпиаде
Иван Шитик
Корреспондент

Двукратный олимпийский чемпион Мартин Сундбю признал закономерность победы Александра Большунова в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине.

«Я потрясен такими результатами гонки. Даже и представить не мог, что отставание будет таким огромным. Нужно честно признать, что сегодня русские нас просто разбили», — цитирует Сундбю NRK.

6 февраля Большунов впервые в карьере стал олимпийским чемпионом, одержав победу в скиатлоне. Вторым финишировал еще один россиянин Денис Спицов, который проиграл Большунову 1 минуту и 11 секунд.

Олимпиада
Сборная Норвегии по лыжным гонкам
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Мартин Сундбю
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