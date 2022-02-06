Двукратный олимпийский чемпион из Норвегии прокомментировал победу Большунова в скиатлоне на Олимпиаде

Двукратный олимпийский чемпион Мартин Сундбю признал закономерность победы Александра Большунова в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине.

«Я потрясен такими результатами гонки. Даже и представить не мог, что отставание будет таким огромным. Нужно честно признать, что сегодня русские нас просто разбили», — цитирует Сундбю NRK.

6 февраля Большунов впервые в карьере стал олимпийским чемпионом, одержав победу в скиатлоне. Вторым финишировал еще один россиянин Денис Спицов, который проиграл Большунову 1 минуту и 11 секунд.