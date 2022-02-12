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Сегодня, 11:22

Норвежец Крюгер прилетел в Пекин для участия в Олимпиаде-2022

Анна Горшкова
Корреспондент

Лыжник сборной Норвегии Симен Хегстад Крюгер прилетел в Пекин на Олимпийские игры — 2022, сообщает TV2.

Норвежец планирует принять участие в марафоне, который пройдет в субботу, 19 февраля.

Напомним, что спортсмен сдал положительный ковид-тест 27 января. Ему необходимо было сдать четыре отрицательных теста в течение пяти суток, чтобы получить разрешение на выезд в Китай.

Затем, 6 февраля, Крюгер, находящийся в изоляции в Италии, сдал отрицательный тест на коронавирус. Помимо Крюгера, в Италии коронавирусом заразились Хейди Венг и Анне Кьерсти Кальво. Девушки участие в Играх — 2022 не примут.

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Источник: https://www.tv2.no/sport/
Олимпиада
Сборная Норвегии по лыжным гонкам
Симен Крюгер
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