Норвежец Крюгер прилетел в Пекин для участия в Олимпиаде-2022

Лыжник сборной Норвегии Симен Хегстад Крюгер прилетел в Пекин на Олимпийские игры — 2022, сообщает TV2.

Норвежец планирует принять участие в марафоне, который пройдет в субботу, 19 февраля.

Напомним, что спортсмен сдал положительный ковид-тест 27 января. Ему необходимо было сдать четыре отрицательных теста в течение пяти суток, чтобы получить разрешение на выезд в Китай.

Затем, 6 февраля, Крюгер, находящийся в изоляции в Италии, сдал отрицательный тест на коронавирус. Помимо Крюгера, в Италии коронавирусом заразились Хейди Венг и Анне Кьерсти Кальво. Девушки участие в Играх — 2022 не примут.