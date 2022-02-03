Норвегия не смогла заполнить свою квоту в женском скиатлоне

Женская сборная Норвегии выставит на скиатлон, который пройдет на олимпийской трассе в Чжанцзякоу 5 февраля, только трех лыжниц.

У норвежской команды четыре квоты, но из-за положительных ковид-тестов она потеряла Хайди Венг и Аннду Кьерсти Кальво. Менять их на других спортсменок из заявки сочли нецелесообразным — девушки точечно готовились к каждой гонке и внезапная смена планов может негативно отразиться на выполнении основной задачи.

Поэтому в первом старте Олимпиады от Норвегии побегут только Тереза Йохауг, Рагнхильд Хага и Элен Мари Фоссехольм. Впрочем, это не уменьшает шансов скандинавок на победу. Йохауг — фаворит любой дистанционной гонки, а Хага и Фоссехольм теоретически способны побороться за подиум.

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