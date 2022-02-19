Нортуг считает бессмысленным сокращение дистанции мужского марафона на Олимпиаде в Пекине
Бывший норвежский лыжник, олимпийский чемпион-2010 в марафоне Петтер Нортуг считает бессмысленным сокращение дистанции мужского марафона на Олимпиаде в Пекине.
«Есть возможность пройти 28 километров, но не 50? Значит, надо или отменять гонку, или переносить. Спортсмен, который выиграет сокращенную до 28 километров гонку, не может стать олимпийским чемпионом в марафоне», — написал у себя в Twitter Нортуг.
Fult mulig ? g? 28 KM, men ikke 50 KM ?!— Petter Northug Jr (@PetterNorthugJr) February 19, 2022
Avlys eller utsett.
Ingen ut?ver vil vinne en olympisk 50 KM som er korta ned til 28 KM.
Сегодня, 19 февраля FIS приняла решение сократить мужской марафон на Олимпиаде с 50 до 30 километров из-за неблагоприятных погодных условий в Китае. Гонка состоится сегодня, начало — в 10.00 (мск).
Сборную России представят Александр Большунов, Иван Якимушкин, Денис Спицов и Артем Мальцев.