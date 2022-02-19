Нортуг считает бессмысленным сокращение дистанции мужского марафона на Олимпиаде в Пекине

Бывший норвежский лыжник, олимпийский чемпион-2010 в марафоне Петтер Нортуг считает бессмысленным сокращение дистанции мужского марафона на Олимпиаде в Пекине.

«Есть возможность пройти 28 километров, но не 50? Значит, надо или отменять гонку, или переносить. Спортсмен, который выиграет сокращенную до 28 километров гонку, не может стать олимпийским чемпионом в марафоне», — написал у себя в Twitter Нортуг.

Fult mulig ? g? 28 KM, men ikke 50 KM ?!



Avlys eller utsett.



Ingen ut?ver vil vinne en olympisk 50 KM som er korta ned til 28 KM. — Petter Northug Jr (@PetterNorthugJr) February 19, 2022

Сегодня, 19 февраля FIS приняла решение сократить мужской марафон на Олимпиаде с 50 до 30 километров из-за неблагоприятных погодных условий в Китае. Гонка состоится сегодня, начало — в 10.00 (мск).

Сборную России представят Александр Большунов, Иван Якимушкин, Денис Спицов и Артем Мальцев.