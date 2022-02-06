Нисканен назвал российских лыжников безумно крутыми после скиатлона на Олимпиаде в Пекине

Финский лыжник Иво Нисканен подвел итоги скиатлона на Олимпиаде в Пекине.

«Бронза — это хорошо для первой гонки. В концовке я получил удовольствие. Русские сегодня были безумно круты. Конечно же, я доволен тем, что смог завоевать медаль», — приводит финское издание IS слова Нисканена.

Нисканен занял третье место в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине, проиграв победителю Александру Большунову 2 минуты и 0,2 секунды. Вторым финишировал еще один россиянин Денис Спицов.

Александр Большунов впервые в карьере стал олимпийским чемпионом.