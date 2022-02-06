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Сегодня, 12:36

Нисканен о скиатлоне: «Бронза — это хорошо. Русские сегодня были безумно круты»

Нисканен назвал российских лыжников безумно крутыми после скиатлона на Олимпиаде в Пекине
Иван Торопцев
Корреспондент

Финский лыжник Иво Нисканен подвел итоги скиатлона на Олимпиаде в Пекине.

«Бронза — это хорошо для первой гонки. В концовке я получил удовольствие. Русские сегодня были безумно круты. Конечно же, я доволен тем, что смог завоевать медаль», — приводит финское издание IS слова Нисканена.

Нисканен занял третье место в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине, проиграв победителю Александру Большунову 2 минуты и 0,2 секунды. Вторым финишировал еще один россиянин Денис Спицов.

Александр Большунов впервые в карьере стал олимпийским чемпионом.

Олимпиада 2022: Александр Большунов. Олимпиада 2022: Большунов взял первое золото Пекина! У Спицова — серебро! Россия обошла США в команднике фигуристов. Онлайн-трансляция

Источник: https://www.is.fi/olympialaiset/art-2000008592355.html
Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Денис Спицов
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