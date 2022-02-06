Непряеву наградили серебряной медалью Олимпиады в скиатлоне

Российская лыжница Наталья Непряева 6 февраля была награждена серебряной медалью Олимпийских игр в Пекине. Накануне она заняла второе место в женском скиатлоне.

Награда была вручена Непряевой в ходе медальной церемонии на объекте «Медал плаза».

Это была первая медаль зимних Олимпийских игр-2022 в копилке национальной сборной.

Напомним, что 6 февраля в мужском скиатлоне победу одержал россиянин Александр Большунов, вторым стал еще один представитель России Денис Спицов.