Непряева расплакалась после финиша гонки на 10 км классическим стилем на Олимпиаде

Российская лыжница Наталья Непряева расплакалась после финиша гонки на 10 км классическим стилем на Олимпиаде в Пекине.

Непряева заняла четвертое место, уступив 0,1 секунды бронзовому призеру Кристе Пармакоски из Финляндии.

Как сообщает пресс-служба Олимпийского комитета России, после финиша шведка Эбба Андерсон подошла к Непряевой, чтобы поддержать россиянку.

Победителем в гонке на 10 км классическим стилем стала норвежка Тереза Йохауг, серебряный призер — Кертту Нисканен из Финляндии.