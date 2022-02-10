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Сегодня, 12:01

Непряева расплакалась после финиша гонки на 10 км классическим стилем на Олимпиаде

Иван Торопцев
Корреспондент
Наталья Непряева.
Фото Reuters

Российская лыжница Наталья Непряева расплакалась после финиша гонки на 10 км классическим стилем на Олимпиаде в Пекине.

Непряева заняла четвертое место, уступив 0,1 секунды бронзовому призеру Кристе Пармакоски из Финляндии.

Как сообщает пресс-служба Олимпийского комитета России, после финиша шведка Эбба Андерсон подошла к Непряевой, чтобы поддержать россиянку.

Победителем в гонке на 10 км классическим стилем стала норвежка Тереза Йохауг, серебряный призер — Кертту Нисканен из Финляндии.

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