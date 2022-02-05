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Сегодня, 13:09

Непряева: «Если Йохауг убежала на 30 сек — значит, намного сильнее»

Непряева заявила, что ее переполняют эмоции после серебра в скиатлоне на Олимпиаде
Владимир Иванов
Обозреватель

Российская лыжница Наталья Непряева поделилась эмоциями после завоевания серебра в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине. По словам 26-летней спортсменки, пока к ней не пришло полное осознание успеха.

— Сложно сформулировать, что я сейчас чувствую, — призналась Непряева. — Это же моя первая личная с Олимпийских игр! Пока эмоции переполняют. Полного осознания нет.
В конце классической дистанции был момент, когда словила большой просвет. Стало страшно. Казалось, это все. Хорошо, что успела быстро переобуться. И на коньковой части чувствовала себя увереннее. Шла тактически — работала в спину девчонкам. Рассчитывала на финишное ускорение.

— После награждения вы что-то обсуждали с Терезой?

— Ничего серьезного.

— Бороться с ней было реально?

— Если она убежала на 30 сек — значит, намного сильнее.

Наталья Непряева
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