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Сегодня, 20:31

Непряева — о серебре в скиатлоне: «Все сложилось удачно для меня»

Иван Шитик
Корреспондент

Российская лыжница Наталья Непряева поделилась эмоциями после завоевания серебряной медали в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине.

«Сегодня все сложилось удачно для меня! Быстрые лыжи, рабочее состояние и правильный настрой сделали меня серебряным призером олимпийских игр! Спасибо моей команде за проделанную работу!» — написала Неприяева в Instagram.

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Наталья Непряева выиграла серебро в скиатлоне — это первая медаль зимних Олимпийских игр-2022 в копилке национальной сборной.

Для нее это первая олимпийская награда в индивидуальной дисциплине. Кроме того, она стала первой российской лыжницей, завоевавшей медаль в скиатлоне.

Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Наталья Непряева
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