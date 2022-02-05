Непряева — о серебре в скиатлоне: «Все сложилось удачно для меня»

Российская лыжница Наталья Непряева поделилась эмоциями после завоевания серебряной медали в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине.

«Сегодня все сложилось удачно для меня! Быстрые лыжи, рабочее состояние и правильный настрой сделали меня серебряным призером олимпийских игр! Спасибо моей команде за проделанную работу!» — написала Неприяева в Instagram.

Наталья Непряева выиграла серебро в скиатлоне — это первая медаль зимних Олимпийских игр-2022 в копилке национальной сборной.

Для нее это первая олимпийская награда в индивидуальной дисциплине. Кроме того, она стала первой российской лыжницей, завоевавшей медаль в скиатлоне.