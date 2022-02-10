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Сегодня, 12:04

Непряева не стала останавливаться в микст-зоне после гонки

Наталья Марьянчик
Обозреватель
Наталья Непряева.
Фото Reuters

10 февраля на Олимпиаде в Пекине состоялась гонка на 10 километров классическим стилем.

Россиянка Наталья Непряева уступила всего одну десятую секунды в борьбе за медаль и в итоге осталась только четвертой.

В смешанной зоне она дала небольшое интервью телевидению и прошла мимо пишущих журналистов. Напомним, у Непряевой уже есть серебряная медаль Игр в Пекине в скиатлоне.

Победила норвежка Тереза Йохауг. Она преодолела дистанцию за 28 минут и 6,3 секунды. Второе место заняла финская спортсменка Кертту Нисканен, уступившая Йохауг 0,4 секунды. Третьей стала еще одна финка, Криста Пармакоски, проигравшая 31,5 секунды.

Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Наталья Непряева
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