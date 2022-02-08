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Сегодня, 19:09

Министр спорта Российской Федерации поздравил лыжника Терентьева с «бронзой» в спринте на Олимпиаде

Иван Шитик
Корреспондент

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил лыжника Александра Терентьева с «бронзой» в спринте свободным стилем на Играх в Пекине.

«Поздравляю Александра Терентьева с «бронзой» в спринте! Результаты нашего молодого спортсмена не перестают удивлять. Александр состязался с мэтрами лыжных гонок на равных.

На этапе Кубка мира в Руке Александр в спринте, пусть и классическом, обошел всех главных конкурентов наших спортсменов и стал победителем гонки, громко заявив о себе всему миру. У меня не было сомнений, что он приложит все силы и достойно выступит в Пекине.

Дебют Александра на Играх прошел более чем успешно. Пусть эта первая олимпийская медаль станет для нашего лыжника стимулом к новым победам!», — цитирует Матыцина пресс-служба Минспорта.

 
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Олимпиада
Александр Терентьев
Олег Матыцин
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