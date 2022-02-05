Матыцин: «Вся Россия сегодня болела за Наталью и радуется ее успеху»

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил лыжницу Наталью Непряеву с завоеванием первой медали российской команды на Играх в Пекине.

«Поздравляю Наталью Непряеву с «серебром» Игр в скиатлоне! Наша лыжница в тяжелейшей борьбе принесла российской сборной первую и такую важную медаль на Играх в Пекине, — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта. — После невероятного успеха на «Тур де Ски» отрадно видеть нашу спортсменку в такой великолепной форме! Для Натальи — это первая олимпийская личная медаль, четыре года назад на Играх в Пхенчхане она стала обладательницей «бронзы» в эстафете. Сегодняшняя гонка была непростая, Наталья проявила себя как настоящий стратег — держалась в группе лидеров на протяжении большей части дистанции, берегла силы и сделала мощный рывок на финише.

Также Матыцин добавил, что российская лыжница проявила большую волю к победе и чемпионский характер.

«Вся Россия сегодня болела за Наталью и радуется ее успеху! Впервые с 2006 года российская лыжница вошла в число призеров в скиатлоне на Олимпийских играх. Уверен, после такого красивого старта Игр-2022 наши олимпийцы еще не раз порадуют нас своими результатами в Пекине. Поздравляю с первой наградой Олимпийских игр главного тренера сборной России по лыжным гонкам Елену Вяльбе, тренерский штаб национальной команды, Федерацию лыжных гонок России и желаю успешных выступлений на дальнейших дистанциях», — заключил Матыцин.

Вчера, 4 февраля, стало известно, что Матыцин ушел на карантин в связи с коронавирусом.