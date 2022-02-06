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Сегодня, 13:14

Министр спорта Матыцин поздравил Большунова и Спицова

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил лыжников Александра Большунова и Дениса Спицова с золотом и серебром в скиатлоне на Играх в Пекине.

«Слова излишни, только низкий поклон Александру Большунову и Денису Спицову за эти исторические медали! С 2006 года у нас не было «золота» в этой дисциплине на Играх, — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта. — Несмотря на падение, Александр смог собраться и набрать невероятное преимущество, которое к финалу достигло больше минуты.

А отрыв Дениса от финна Ийво Нисканена помог ему в момент падения на подходе к финишу.

Это была феноменальная гонка, за которой наблюдали миллионы россиян. Александр после тяжелейшего периода восстановления показал высочайший класс в скиатлоне и принес не только себе, но и всей России первую золотую медаль на этих Олимпийских игр!

Я искренне восхищён мастерством и самоотдачей Александра Большунова и Дениса Спицова. Гордимся ребятами! Поздравляю весь тренерский штаб во главе с Еленой Вяльбе, личного тренера наших лыжников Юрия Бородавко, Федерацию лыжных гонок России. Желаю нашим спортсменам не останавливаться на достигнутом и успешных выступлений на следующих дистанциях!".

25-летний Большунов выиграл гонку с большим отрывом. Его начали поздравлять тренеры еще по ходу дистанции. Вторым стал его партнер по команде Спицов. Замкнул тройку финский лыжник Иво Нисканен.

Александр Большунов
Денис Спицов
Олег Матыцин
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