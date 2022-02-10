Медведева поделилась мнением о четвертом месте Непряевой на Олимпиаде-2022

Российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала четвертое место Натальи Непряевой в индивидуальной гонке на 10 км классическим стилем на Олимпиаде-2022.

«Конечно, это очень обидно проиграть 0,1 секунды. И именно про такие моменты тренеры всегда говорят, что не бывает мелочей. Ну, совсем не бывает. И мы, наверное, давайте еще вспомним, что Евгений Плющенко Олимпиаду свою проиграл одним прыжком, двойным тулупом, если бы он сделал его... Казалось бы, человек прыгает четверные, ну что ему стоит сделать двойной.

На Олимпийских играх не бывает мелочей. И это так обидно, когда вот она, медаль, перед тобой лежит и только руку протянуть. Но, к сожалению, такое случается, от этого никуда не деться. Хочется Наталью Непряеву просто поддержать. Это тяжело", — сказала Медведева в прямом эфире Instagram-аккаунта Олимпийского комитета России (ОКР).

10 февраля норвежка Тереза Йохауг выиграла золото в гонке, преодолев дистанцию за 28 минут и 6,3 секунды. Второе место заняла финская спортсменка Кертту Нисканен, уступившая Йохауг 0,4 секунды, третьей стала еще одна финка, Криста Пармакоски, проигравшая 31,5 секунды.

Россиянка Непряева финишировала на четвертом месте. Она проиграла победившей в гонке Йохауг 31,6 секунды и уступила бронзовому призеру Пармакоски 0,1 секунды.

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