«Благодарю нашу великолепную четверку за потрясающее выступление». Матыцин поздравил российских лыжников с победой в эстафете

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил российских лыжников с победой в эстафете 4х10 км на Олимпийских играх в Пекине.

«Поздравляю Алексея Червоткина, Александра Большунова, Дениса Спицова и Сергея Устюгова с выдающейся победой в эстафете! — цитирует Матыцина пресс-служба Минспорта. — На Играх в Пекине вся российская сборная по лыжным гонкам выступает блестяще. Вчера «золото» в эстафете взяли наши девушки, а сегодня поддержали почин мужчины. Ребята грамотно разложили силы на дистанции, с первого этапа обеспечив комфортный отрыв от группы преследователей. Каждый из парней сделал все возможное для общего успеха, не позволив никому из соперников приблизиться по ходу гонки. И в результате на финише — более чем минутное преимущество над сборной Норвегии».

Сегодня, 13 февраля, команда в составе Алексея Червоткина, Александра Большунова, Дениса Спицова и Сергея Устюгова стала первой на Олимпиаде в эстафете 4x10 км.

«Победа в мужской эстафете по лыжным гонкам невероятно ценна, ведь в последний раз на этой дистанции отечественные лыжники побеждали 42 года назад — на Олимпийских зимних играх в Лейк-Плэсиде. Благодарю нашу великолепную четверку за потрясающее выступление, за радостные эмоции, которые они подарили всем болельщикам. Спасибо сервисерам, которые надежно и высокопрофессионально обеспечивают нашей команде подготовку лыж.

Мои поздравления главному тренеру сборной Елене Вяльбе, всему тренерскому штабу, Федерации лыжных гонок России. Желаю всей нашей команде удачи и побед в оставшихся гонках на Играх в Пекине! Гордимся и болеем всей страной!» - подчеркнул Матыцин.