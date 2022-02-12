Матыцин поздравил российских лыжниц с победой в эстафете на Олимпиаде-2022

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил российских лыжниц с победой в эстафете 4х5 км на Олимпийских зимних играх в Пекине.

«Поздравляю Юлию Ступак, Наталью Непряеву, Татьяну Сорину и Веронику Степанову с «золотом» в эстафете!

Это была фантастическая победа. Уже со старта Юлия создала нам отрыв от соперниц, который девушки старались сохранять во время всей гонки, вступая в борьбу за лидерство с представительницами Германии. Веронике на последнем этапе удалось оторваться от немки и финишировать с преимуществом в 18 секунд. Лыжницы подарили нам захватывающую гонку. И теперь у нас четыре олимпийские чемпионки!

Сегодня наши лыжницы показали себя отлично сплоченной командой, принеся нашей сборной такую важную победу — с Игр-2006 мы не побеждали в данной дисциплине.

Поздравляю Федерацию лыжных гонок России, главного тренера Елену Вяльбе и весь тренерский штаб сборной. Желаю новых побед нашей замечательной сборной по лыжным гонкам. Мы все болеем, переживаем, гордимся и радуемся за нашу команду", — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта.

Сборная России занимает восьмое место в медальном зачете Олимпиады в Пекине — 3 золотые, 4 серебряные и 6 бронзовых.