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Сегодня, 13:35

Матыцин поздравил Большунова с серебряной медалью в гонке на 15 км классическим стилем на Олимпиаде

Иван Торопцев
Корреспондент

Министр спорта РФ Олег Матыцин поздравил лыжника Александра Большунова с серебряной медалью в гонке классическим стилем на Олимпиаде в Пекине.

«Поздравляю Александра Большунова с «серебром» в классической гонке раздельным стартом на Играх-2022! Это было красивое выступление нашего прославленного чемпиона. Для Александа это уже шестая олимпийская медаль в карьере — рекорд в истории отечественных мужских гонок.

Наш спортсмен приложил все силы в борьбе за награду, разделив сегодня подиум с достойными соперниками. Поздравляю Федерацию лыжных гонок России, президента и главного тренера сборной Елену Вяльбе, личного тренера спортсмена Юрия Бородавко и желаю успехов на следующих стартах!» — приводит пресс-служба Министерства спорта РФ слова Матыцина.

Сегодня, 11 февраля Большунов занял второе место в гонке на 15 км классическим стилем, уступив финну Иво Нисканену 23,2 секунды. Россиянин установил новый рекорд по числу олимпийских медалей среди отечественных лыжников — теперь на его счету 1 золотая, 4 серебряных и 1 бронзовая награды.

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Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Олег Матыцин
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