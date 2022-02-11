Матыцин поздравил Большунова с серебряной медалью в гонке на 15 км классическим стилем на Олимпиаде

Министр спорта РФ Олег Матыцин поздравил лыжника Александра Большунова с серебряной медалью в гонке классическим стилем на Олимпиаде в Пекине.

«Поздравляю Александра Большунова с «серебром» в классической гонке раздельным стартом на Играх-2022! Это было красивое выступление нашего прославленного чемпиона. Для Александа это уже шестая олимпийская медаль в карьере — рекорд в истории отечественных мужских гонок.



Наш спортсмен приложил все силы в борьбе за награду, разделив сегодня подиум с достойными соперниками. Поздравляю Федерацию лыжных гонок России, президента и главного тренера сборной Елену Вяльбе, личного тренера спортсмена Юрия Бородавко и желаю успехов на следующих стартах!» — приводит пресс-служба Министерства спорта РФ слова Матыцина.

Сегодня, 11 февраля Большунов занял второе место в гонке на 15 км классическим стилем, уступив финну Иво Нисканену 23,2 секунды. Россиянин установил новый рекорд по числу олимпийских медалей среди отечественных лыжников — теперь на его счету 1 золотая, 4 серебряных и 1 бронзовая награды.