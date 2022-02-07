Британский лыжник Масгрэйв: «Снимаю шляпу перед Большуновым»

Британский лыжник Эндрю Масгрэйв прокомментировал победу российского лыжника Александра Большунова в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине.

«17-е место не то начало Олимпиады, о котором я мечтал. Моя скорость быа просто смешной, и очень долго старался угнаться за лидерами. На такой высоте, когда оказываешься в красной зоне, пути назад нет. После 9 км я уже был там.

В следующих гонках я стану сильнее. Перед Большуновым можно тлько снять шляпу. Это одна из самых диких и убедительных побед, которые я когда-либо видел. Ну или не видел, так как слишком сильно погряз в своем собственном мире боли", — написал Масгрэйв в Twitter.

Второе место занял россиянин Денис Спицов, отставший на 1 минуту 11 секунд. Масгрэйв финишировал 17-м с отставанием 4.37,1.