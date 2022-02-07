Британский лыжник Масгрэйв: «Снимаю шляпу перед Большуновым»
Британский лыжник Эндрю Масгрэйв прокомментировал победу российского лыжника Александра Большунова в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине.
«17-е место не то начало Олимпиады, о котором я мечтал. Моя скорость быа просто смешной, и очень долго старался угнаться за лидерами. На такой высоте, когда оказываешься в красной зоне, пути назад нет. После 9 км я уже был там.
В следующих гонках я стану сильнее. Перед Большуновым можно тлько снять шляпу. Это одна из самых диких и убедительных побед, которые я когда-либо видел. Ну или не видел, так как слишком сильно погряз в своем собственном мире боли", — написал Масгрэйв в Twitter.
Второе место занял россиянин Денис Спицов, отставший на 1 минуту 11 секунд. Масгрэйв финишировал 17-м с отставанием 4.37,1.
17th wasn't the start to the Olympics I'd dreamed of? The pace today was ridiculous & I tried to hang on a little too long. At this altitude, once you're in the red, there's no coming back. After 9 km I was definitely in the red? I'll be back stronger for the next ones though?— Andrew Musgrave (@musgraveandrew) February 6, 2022