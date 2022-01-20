Лыжник олимпийской сборной Швеции Юханссон заразился коронавирусом

Шведский лыжник, вошедший в состав сборной страны на Олимпиаду-2022, Лео Юханссон сдал положительный тест на коронавирус.

Как сообщает Expressen, теперь спортсмену перед поездкой на Игры в Пекин предстоит сдать четыре отрицательных теста.

«Лео тренируется и не чувствует себя больным — в этом вся загвоздка. Понятно, что это не самая приятная новость в преддверии твоей первой Олимпиады, и для него это удар», — приводит слова менеджера шведской команды Андерс Бистрем издание.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.