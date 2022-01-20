Олимпиада
Пекин-2022
Лыжные гонки
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Лыжные гонки

Сегодня, 17:08

Лыжник олимпийской сборной Швеции Юханссон заразился коронавирусом

Анна Горшкова
Корреспондент

Шведский лыжник, вошедший в состав сборной страны на Олимпиаду-2022, Лео Юханссон сдал положительный тест на коронавирус.

Как сообщает Expressen, теперь спортсмену перед поездкой на Игры в Пекин предстоит сдать четыре отрицательных теста.

«Лео тренируется и не чувствует себя больным — в этом вся загвоздка. Понятно, что это не самая приятная новость в преддверии твоей первой Олимпиады, и для него это удар», — приводит слова менеджера шведской команды Андерс Бистрем издание.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Источник: https://www.expressen.se/sport/langdskidor/mardromsbesked-for-jattetalangen-infor-os/
Олимпиада
0
Читайте также
Закат Обамеянга. Звезду «Арсенала» обвинили в пьянстве и изгоняют из клуба
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Российские лыжники получат олимпийскую экипировку после прилета в Пекин
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости