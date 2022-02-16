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Сегодня, 16:27

Вероника Степанова: «Если журналисты будут провоцировать, то я буду отвечать»

Лыжница Степанова прокомментировала поведение журналистов на Олимпиаде в Пекине
Владимир Пушкарев
,  
Георгий Скобликов

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова высказалась о своем возвращении из Пекине в Россию. Также спортсменка прокомментировала поведение журналистов на Олимпиаде.

— Я очень рада вернуться на родину спустя такое долгое время. Эмоция переполняют. Приятно, что нас так ярко встречают.

— Как можете выступление наших лыжников сегодня?

— Мы не смотрели эти забеги, но нам объявили в самолете по громкой связи о двух бронзовых медалях. От всей души поздравляю наших ребят, они большие молодцы. Бронза — это отлично результат!

— По ходу Олимпиады многие люди были впечатлены вашим инстаграмом, можете объяснить вот этот пост про трусики, что это было?

— Это была провокация. Все журналисты хотят громких заголовков. Мои мосты — это реакция на их неправильное поведение, на выдуманные слухи. А что мы еще должны делать. На нас нападают, мы защищаемся. Буду ли я продолжать выковывать такое? Если журналисты будут провоцировать, то я буду отвечать.

«Еще проверьте, нет ли у меня в трусиках запрещенного моторчика». Степанова ответила на обвинения шведского журналиста

Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Вероника Степанова
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