Лыжница Рыгалина рассказала о сложностях во время марафона на Олимпиаде

Российская лыжница Анастасия Рыгалина прокомментировала результаты женского марафона на Олимпиаде в Пекине.

— Насколько сложно сегодня было соревноваться?

— Наверное, можно сказать, впервые такие условия. Уровень трассы такой, что было понятно с самого начала, что будет тяжело. Когда мы приехали, поняли, что марафон тяжелый будет. Плюс эти погодные условия. Наверное, хорошо, что старт передвинули. Сейчас ветер все усиливается. На последнем круге он был просто уже нереальный. Местами он останавливал, невозможно было против него идти.

Лучшей из россиянок стала Татьяна Сорина, которая заняла пятое место (+2.37,2). Мария Истомина финишировала 9-й (+3.06,1), Анастасия Рыгалина — 17-й (+6.28,1).