Олимпиада
Пекин-2022
Лыжные гонки
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Лыжные гонки

Сегодня, 08:42

Истомина — о женском марафоне: «Хуже условий для гонки еще не было»

Лыжница Истомина высказалась о погоде после женского марафона на Олимпиаде
Наталья Марьянчик
Обозреватель

Российская лыжница Мария Истомина призналась, что погода во время женского марафона на Олимпиаде в Пекине была худшей на ее памяти.

— Поделитесь впечатлениями от трассы

— Сегодня и вчера тяжелые погодные условия. Ветер реально иногда останавливал на трассе. Ты понимаешь, что идешь на месте. В целом мы справились, это самое главное. Это отлично. Трасса сама по себе тяжелая. На Олимпийских играх не может быть легкой трассы, здесь выигрываются медали, о которых мечтает каждый спортсмен. Они могут назваться сильнейшими.

— Можете сказать, что такие погодные условия худшие?

— Думаю да. Хуже условий для гонки еще не было.

Норвежская лыжница Тереза Йохауг выиграла женский марафон. Лучшей из россиянок стала Татьяна Сорина, которая заняла пятое место (+2.37,2). Мария Истомина финишировала 9-й (+3.06,1), Анастасия Рыгалина — 17-й (+6.28,1).

Сборная России по лыжным гонкам
Мария Истомина
2
0
Читайте также
«От нее веяло холодом». Зачем глава МОК взялся воспитывать тренера российских фигуристок?
Елена Вяльбе: «Телеграммы от Путина приходят Большунову и мне на Вотсап»
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Все медали 20 февраля Олимпиады-2022 в Пекине: российские хоккеисты бьются за золото с финнами
Бородавко рассказал, пойдет ли вместе с Большуновым на закрытие Олимпиады в Пекине
Россия — Финляндия: Бьорнинен вывел финнов вперед на первой минуте третьего периода
Россия — Финляндия — 1:2. Нашим нужно догонять в главном матче Пекина-2022! Онлайн-трансляция финала Олимпиады
Лыжница Рыгалина рассказала о сложностях во время марафона на Олимпиаде
В финале Олимпиады Россия — Финляндия ничья перед третьим периодом
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лыжница Рыгалина рассказала о сложностях во время марафона на Олимпиаде

«Медали завоевывают спортсмены. Они бежали. И это их заслуга». Бородавко — о награждении тренеров
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости