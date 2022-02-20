Российская лыжница Мария Истомина призналась, что погода во время женского марафона на Олимпиаде в Пекине была худшей на ее памяти.

— Поделитесь впечатлениями от трассы

— Сегодня и вчера тяжелые погодные условия. Ветер реально иногда останавливал на трассе. Ты понимаешь, что идешь на месте. В целом мы справились, это самое главное. Это отлично. Трасса сама по себе тяжелая. На Олимпийских играх не может быть легкой трассы, здесь выигрываются медали, о которых мечтает каждый спортсмен. Они могут назваться сильнейшими.

— Можете сказать, что такие погодные условия худшие?

— Думаю да. Хуже условий для гонки еще не было.

Норвежская лыжница Тереза Йохауг выиграла женский марафон. Лучшей из россиянок стала Татьяна Сорина, которая заняла пятое место (+2.37,2). Мария Истомина финишировала 9-й (+3.06,1), Анастасия Рыгалина — 17-й (+6.28,1).