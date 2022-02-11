Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков прокомментировал серебро Александра Большунова в гонке на 15 км классическим стилем на Олимпиаде.

«Сан Саныч наше все уже давно! Здорово. Серебро — это хороший результат. Да, понятно, что Большунов был фаворитом... Осадок, конечно, есть. Александр достоин золота. Он все может. Но этот осадок из-за того, что мы переживаем за него искренне. А так, поздравляю страну с серебром», — сказал Легков «СЭ».

Большунов в четвертый раз в карьере стал серебряным призером Олимпийских игр, также на его счету по одной золотой и бронзовой наградам.

Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля. Следующая мужская гонка на Играх состоится 13 февраля — в этот день пройдет эстафета 4х10 км.