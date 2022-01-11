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Легков — о составе на Олимпиаду: «Мне жаль Ретивых, но решения принимаю не я»

13:01
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Олимпийский чемпион Александр Легков в разговоре с «СЭ» прокомментировал состав сборной России по лыжным гонкам на Олимпиаду в Пекине.

«Было уже известно, что Глеб Ретивых не поедет. Обидно за него. Хотелось бы, чтобы он поехал, потому что время идет по возрасту. Но в остальном не мне решать, есть президент федерации и формирование команды. У меня хорошие отношения с Глебом. Мне бы хотелось, чтобы он отобрался. Он, скорее всего, до последнего верил, потому что еще были спринтерские дистанции, хоть и не отборочные. А их все отменяли из-за коронавируса. Среди других ребят у нас есть универсалы — Большунов, Устюгов, Терентьев, которые бегают и спринтерские дистанции, и дистанционные. Жалко по-спортивному Глеба, но решать не мне», — сказал Легков «СЭ».

В состав мужской команды вошли Александр Большунов, Артем Мальцев, Илья Семиков, Денис Спицов, Александр Терентьев, Серей Устюгов, Алексей Червоткин и Иван Якимушкин.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

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Сергей Федоров все материалы автора
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