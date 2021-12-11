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Крянин считает, что Устюгов должен войти в состав сборной России на Олимпиаду в Пекине

20:00
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Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин считает, что российский лыжник Сергей Устюгов должен войти в состав сборной России на Олимпиаду в Пекине.

«Сегодня Устюгов в очередной раз показал, что может не только бороться с Клебо, но и побеждать его, при этом Сергей пока находится не в самой лучшей форме. Неделю назад он успешно прошел проверку эстафетой, поэтому Устюгов должен быть в составе сборной страны на Олимпийских играх. Сергей может в Пекине отлично справиться с ролью финишера как в спринтерской, так и в дистанционной эстафете.

Результат неплохой, Сергей входит в сезон. Это не пик формы, но он уже начинает оказывать сопротивление лучшему спринтеру и финишеру последних двух лет. Думаю, обыграть Клебо — задача на сезон, и Устюгов пытается ее реализовать», — приводит слова Крянина ТАСС.

Устюгов занял второе место в спринте на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе. Норвежец Йоханнес Клебо стал первым.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13176981

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Екатерина Савостина все материалы автора
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