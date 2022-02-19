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Сегодня, 09:12

Крянин: «Для Большунова нет большой разницы, какую дистанцию бежать»

Сергей Разин
корреспондент

Член президиума Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин прокомментировал сокращение дистанции мужского лыжного масс-старта на Олимпиаде-2022.

«Если гонку проведут, значит, это будет согласовано с судейской коллегией, которая будет руководствоваться правилами, и первый пункт в них — забота о здоровье спортсменов. Поэтому если примут решение, то вред здоровью лыжников не должен быть нанесен. Конечно, спортсменам придется утеплиться и надеть вместо перчаток варежки. Но форма это позволяет.

Все будут в равных условиях. Но кто-то любит бегать по морозу, кто-то — в более теплую погоду. Но для русских, я думаю, холод не будет проблемой, они справляются с любым морозом. Я думаю, что большой разницы для того же Большунова сегодня не будет, какую дистанцию бежать. Это же масс-старт, все бегут вместе. Да, тактика немного поменяется, но бежать в мороз 30 километров — все равно это очень большая нагрузка», — приводит слова Крянина ТАСС.

Ранее старт гонки перенесли с 9.00 (мск) на час позже из-за неблагоприятных погодных условий. Также организаторы сократили гонку в целях обезопасить спортсменов. Изначально лыжники должны были пробежать 50 километров, дистанция гонки сокращена до 30 километров.

Сборную России в марафоне представят Александр Большунов, Иван Якимушкин, Артем Мальцев и Денис Спицов.

Источник: https://tass.ru/sport/13764259
Олимпиада
Александр Большунов
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