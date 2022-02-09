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Сегодня, 05:20

Клебо рассказал о нервном срыве перед спринтом на Олимпиаде-2022

Сергей Разин
корреспондент
Йоханнес Клебо.
Фото Getty Images

Четырехкратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо рассказал о нервном срыве перед спринтом коньковым ходом на Олимпиаде-2022.

«Я нервничал. Мне было холодно целый день. Прошлой ночью мне было так плохо, что я задавался вопросом, смогу ли я начать, потому что я не мог спать. Это было ужасно», — приводит слова Клебо Nettavisen.

Клебо завоевал золотую медаль Олимпиады-2022 в спринте. Ранее в скиатлоне он занял 40-е место, уступив победившему Александру Большунову более 9 минут. В 2018 году норвежец стал трехкратным олимпийским чемпионом.

Олимпиада
Сборная Норвегии по лыжным гонкам
Йоханнес Клебо
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