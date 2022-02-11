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Сегодня, 11:58

Клебо прокомментировал свою бронзу в гонке на 15 км классическим стилем на Олимпиаде в Пекине

Иван Торопцев
Корреспондент

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал свою бронзовую медаль в гонке на 15 км классическим стилем на Олимпиаде в Пекине.

«Очень приятно завоевать эту медаль. Для меня сегодня большой день, это все-таки первая награда в дистанционных гонках на Олимпийских играх», — приводит ABCNyheter слова Клебо.

Клебо занял третье место, уступив 37,5 секунды победителю гонки Иво Нисканену. Вторую строчку занял россиянин Александр Большунов.

Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля. Следующая мужская гонка на Играх состоится 13 февраля — в этот день пройдет эстафета 4х10 км.

Олимпиада-2022: Александр Большунов. Олимпиада-2022: Большунов обошел Клебо в битве за серебро и официальное сообщение по Валиевой. Онлайн-трансляция

Источник: https://www.abcnyheter.no/nyheter/sport/2022/02/11/195824340/johannes-hosflot-klaebo-tok-ol-bronse-godt-som-gull
Олимпиада
Сборная Норвегии по лыжным гонкам
Йоханнес Клебо
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