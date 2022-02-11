Клебо прокомментировал свою бронзу в гонке на 15 км классическим стилем на Олимпиаде в Пекине

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал свою бронзовую медаль в гонке на 15 км классическим стилем на Олимпиаде в Пекине.

«Очень приятно завоевать эту медаль. Для меня сегодня большой день, это все-таки первая награда в дистанционных гонках на Олимпийских играх», — приводит ABCNyheter слова Клебо.

Клебо занял третье место, уступив 37,5 секунды победителю гонки Иво Нисканену. Вторую строчку занял россиянин Александр Большунов.

Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля. Следующая мужская гонка на Играх состоится 13 февраля — в этот день пройдет эстафета 4х10 км.