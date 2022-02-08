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Сегодня, 19:05

Клебо прокомментировал решение Большунова пропустить спринт на Олимпиаде-2022

Анна Горшкова
Корреспондент

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал решение Александра Большунова не принимать участие в спринте коньковым стилем.

«Что касается Большунова, то он пропустил гонку сегодня, а я — в воскресенье, когда, можно сказать, прошел только половину дистанции. То есть мы в одинаковом положении», — приводит слова Клебо ТАСС.

Также норвежец оценил победу Большунова в скиатлоне, Клебо тогда финишировал 40-м.

«Это было очень впечатляюще. Особо и сказать нечего, он приложил максимум усилий, победа абсолютно заслуженна», — сказал он.

Сегодня, 8 февраля, Клебо выиграл золото в спринте на Олимпиаде-2022, показав время 2 минуты 58,06 секунды. Вторым финишировал итальянец Федерико Пеллегрино. Россиянин Александр Терентьев проиграл победителю 1,31 секунды и занял третье место.

Источник: https://tass.ru/sport/13650995
Олимпиада
Сборная Норвегии по лыжным гонкам
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Йоханнес Клебо
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