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Сегодня, 15:05

Клебо опубликовал пост после завоевания золота в командном спринте на Олимпиаде

Виктория Кравченко

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо в своем Instagram опубликовал пост после завоевания золота в командном спринте на Олимпиаде в Пекине. Спортсмен опубликовал фотографию рядом с лыжником Эриком Вальнесом.

Сегодня, 16 февраля, Клебо и Вальнес завоевал золото в командном спринте.

«Олимпийское золото», — подписал он фотографии.

Для Клебо это уже пятая золотая медаль на Играх. Клебо завоевал золото в спринте, эстафете, командном спринте.

Олимпиада
Йоханнес Клебо
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