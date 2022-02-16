Клебо опубликовал пост после завоевания золота в командном спринте на Олимпиаде
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо в своем Instagram опубликовал пост после завоевания золота в командном спринте на Олимпиаде в Пекине. Спортсмен опубликовал фотографию рядом с лыжником Эриком Вальнесом.
Сегодня, 16 февраля, Клебо и Вальнес завоевал золото в командном спринте.
«Олимпийское золото», — подписал он фотографии.
Для Клебо это уже пятая золотая медаль на Играх. Клебо завоевал золото в спринте, эстафете, командном спринте.
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