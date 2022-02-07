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Сегодня, 17:57

Клебо извинился за отказ общаться с журналистами после скиатлона на Олимпиаде в Пекине

Иван Шитик
Корреспондент

Лидер сборной Норвегии по лыжным гонкам Йоханнес Клебо извинился за то, что не дал интервью после провального выступления в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине.

«Все пошло не по плану. Я извиняюсь, что прошел мимо микст-зоны.

Мне повезло, что у меня еще будет шанс исправиться на Олимпиаде. Я сосредоточен на предстоящих гонках», — приводит слова Клебо NRK со ссылкой на Instagram.

Ранее Федерация лыжных видов спорта Норвегии извинилась перед журналистами за отказ Клебо от интервью после скиатлона на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

По результатам скиатлона первые два призовых места достались россиянам — Александру Большунову и Денису Спицову соответственно Трехкратный олимпийский чемпион прошлых игр Йоханнес Клебо финишировал на 40-м месте.

 
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Олимпиада
Сборная Норвегии по лыжным гонкам
Йоханнес Клебо
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