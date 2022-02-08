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Сегодня, 21:35

Хейди Венг не выступит на Олимпиаде в Пекине из-за коронавируса

Норвежская лыжница не выступит на Олимпиаде в Пекине из-за коронавируса
Иван Шитик
Корреспондент

Норвежская лыжница Хейди Венг написала в Instagram, что не выступит на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Она заболела коронавирусом незадолго перед отъездом в Пекин.

«Для меня мечта о реванше на Олимпийских играх разбита. Это ведь «только» Игры, но, тем не менее, жаль.

Сейчас, надеюсь, что выступлю в каких-то гонках Кубка мира, где буду готова к борьбе.

Удачи на Олимпиаде всем, кто сейчас там", — написала Венг.

Ранее спортсменка была включены в состав женской сборной Норвегии по лыжным гонкам на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

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Олимпиада
Коронавирус
Сборная Норвегии по лыжным гонкам
Хейди Венг
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