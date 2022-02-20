Спортивный тележурналист Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» подвел итоги выступления сборной России по лыжным гонкам на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Лыжники выступили выше всяких ожиданий. Предполагал, что при лучших раскладах будут две-три золотые медали, как подарок судьбы. Но четыре золота — это невероятный успех. Хочу всех поздравить. Надеюсь, что к лыжам любовь не только раз в четыре года будет, а аудитория станет постоянно расти», — сказал Губерниев «СЭ».

Сборная России выиграла 11 медалей на зимних Играх-2022. Из них четыре золотых, четыре серебряных и три бронзовых. Больше всего личных наград у Александра Большунова.