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Сегодня, 08:26

«Выше всяких ожиданий». Губерниев — об итогах выступления сборной России по лыжным гонкам на Олимпиаде

Губерниев назвал невероятным успехом четыре золотые медали российских лыжников на Олимпиаде в Пекине
Георгий Скобликов

Спортивный тележурналист Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» подвел итоги выступления сборной России по лыжным гонкам на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Лыжники выступили выше всяких ожиданий. Предполагал, что при лучших раскладах будут две-три золотые медали, как подарок судьбы. Но четыре золота — это невероятный успех. Хочу всех поздравить. Надеюсь, что к лыжам любовь не только раз в четыре года будет, а аудитория станет постоянно расти», — сказал Губерниев «СЭ».

Сборная России выиграла 11 медалей на зимних Играх-2022. Из них четыре золотых, четыре серебряных и три бронзовых. Больше всего личных наград у Александра Большунова.

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