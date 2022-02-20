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Сегодня, 08:14

«Ей нужно Кубок мира выигрывать, необходимы силы». Губерниев объяснил причину снятия Непряевой с марафона на Олимпиаде

Губерниев объяснил причину снятия Непряевой с женского марафона на Олимпиаде
Георгий Скобликов
Наталья Непряева.
Фото AFP

Губерниев объяснил причину снятия Непряевой с женского марафона на ОИ-2022
Спортивный тележурналист Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на результаты женского марафона на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Йохауг — королева. Непряева правильно сделала, что снялась. Ей нужно Кубок Мира выигрывать, необходимы силы. Концовку Олимпиады она преодолевала на морально-волевых. Она очень устала, 30 километров было уже серьезным испытанием. Что касается Сориной, то ей немного не хватает, у соперницы был роскошный финиш. Жаль, что не в призах, но борьбу она навязала, молодец», — сказал Губерниев «СЭ».

Норвежская лыжница Тереза Йохауг выиграла женский марафон на Олимпиаде в Пекине. Лучшей из россиянок стала Татьяна Сорина, которая заняла пятое место (+2.37,2). Наталья Непряева снялась с дистанции после того, как прошла около 5 километров.

Дмитрий Губерниев
Наталья Непряева
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